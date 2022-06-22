İsrail, Batı Şeria'da 45 kilometrelik duvar inşa etmeye başladı - Haberler

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İsrail, Batı Şeria'da 45 kilometrelik duvar inşa etmeye başladı

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail, Batı Şeria'da 45 kilometrelik duvar inşa etmeye başladı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da 45 kilometre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğinde beton duvar inşasına başladığı bildirildi.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da 45 kilometre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğinde beton duvar inşasına başladığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'na bağlı Sınır ve Temas Hattı İdaresi ile İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı'nın, Batı Şeria'nın kuzeyindeki temas hattı boyunca 45 kilometrelik güvenlik duvarı inşa etmeye başladığı" belirtildi.

Açıklamada, 9 metre yüksekliğindeki "devasa bir beton duvarın, koruma prosedürleri ve diğer teknolojik önlemleri içereceği" kaydedildi.

Yeni duvarın, yaklaşık 20 yıl önce inşa edilmiş bir çitin yerini alacağı ifade edildi.

Açıklamada, sözlerine yer verilen İsrail Savunma Bakanlığı Sınır Müdürlüğü Başkanı Eran Ophir, "Çalışmalar yaklaşık bir yıl sürecek. Duvarın herhangi bir kapalı kısmı İsrail'e girişi engelleyecektir. Aynı zamanda temas hattında bulunan boşlukları kapatmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Filistinlilerin Batı Şeria'dan İsrail'e sızmasını önlemek istediğini söylüyor.

20 yıl önce, Haziran 2002'de İsrail, Filistinlilerin İsrail topraklarına sızmasını önleme bahanesiyle, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria topraklarına, "Utanç Duvarı ve Apartheid Duvarı" olarak da adlandırılan Ayrım Duvarı inşa etmeye başladı. İsrail'in bu adımı Filistin yönetimi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kınanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, yayınladığı raporlarda, Ayrım Duvarı'nın 712 kilometre uzunluğunda olduğunu ve bunun %85'inin 1967 sınırlarını belirleyen 'Yeşil Hat' üzerinde değil Batı Şeria bölgesinde yer aldığına dikkati çekmişti.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Birleşmiş Milletler Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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