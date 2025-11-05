Haberler

İsrail, Batı Şeria'da 356 Yeni Konut İnşası için İhale Açtı

Güncelleme:
İsrail İskan Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 356 konutluk yeni projenin inşası için iki ayrı ihale açtı. Sivil toplum kuruluşları, bu adımların barış sürecine zarar verdiğini belirtiyor.

İsrail İskan Bakanlığının, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarında 356 konutluk yeni konutun inşası amacıyla 2 ayrı ihale açtığı bildirildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi (Peace Now) Hareketinden yapılan açıklamada, "İskan Bakanlığı dün, Ramallah'ın güneydoğusundaki Geva Binyamin (Adem) Yahudi yerleşim biriminde yeni bir yerleşim bölgesi inşası için 2 ihale açtı." denildi.

İlk ihale beş yerleşim kompleksine dağılmış 342 konut biriminin, ikinci ihale ise yedek askerler için ayrılmış 14 aile konutunun yapımını kapsadığı aktarılan açıklamada, 2 Kasım'da Ramallah'ın güneyindeki GivonHahadasha Yahudi yerleşim biriminde bir konut kompleksinin planlanması ve inşası için de ek bir ihalenin yayımlandığı ifade edildi.

Ağustos ayında, Maale Adumim (Kudüs'ün doğusunda) ve Ariel (Batı Şeria'nın kuzeyinde) Yahudi yerleşim birimlerinde 4 bin 30 konut biriminin inşası için ihalenin açıldığı hatırlatılan açıklamada, bu ihalelerin hayata geçirilmesi durumunda Batı Şeria'ya, Yahudiler için yaklaşık 25 bin yeni konut ekleneceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

" ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti, iktidarda olduğu her anı İsrail'in barış ve refah dolu bir geleceğini yok etmek için kullanıyor. Binlerce yeni konut inşa etmek ve Batı Şeria'ya on binlerce Yahudi yerleşimci eklemek, İsrail'in içine düştüğü çıkmazı daha da derinleştiriyor. Devam eden kan dökülmesine son vermenin tek yolu, Filistin ve İsrail'in yan yana barış içinde yaşadığı iki devletli bir çözümdür."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmeyeceği yönündeki sözlerine işaret edilen açıklamada, "Ancak İsrail hükümeti fiilen ilhakı sahada uyguluyor ve ülkeyi bir apartheid devletine dönüştürüyor." denildi.

Barış Şimdi Hareketinin verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria'da 700 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor ve 2025'in başından bu yana bölgede 5 bin 667 konut inşası için ihale açılmış oldu.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiriyor ve bunların iki devletli çözüm olasılığını baltaladığını vurguluyor.

BM, on yıllardır Yahudi yerleşim faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulunsa da bu yönde somut bir ilerleme kaydedilemedi.

Kaynak: AA / Güncel
