Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da düzenledikleri saldırıda 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde 3 Filistinliyi darbederek yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrailliler, Ürdün Vadisi'ndeki Muhayba bölgesinde Filistinlilere saldırdı.

İsrailliler tarafından darbedilen 3 Filistinli yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan 2'si olay yerinde tedavi edildi, 1'i hastaneye sevk edildi.

Filistin topraklarında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025'te 4 bin 723 saldırı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 1090 kişilik 13 bedevi topluluk yerinden edildi.