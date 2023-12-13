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İsrail, Batı Şeria'da 3 evi bombalayarak 8 Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 evi bombaladığı, 8 Filistinliyi öldürdüğü ve bazılarını yaraladığı bildirildi. İsrail güçleri, saldırılarına ikinci gününde de devam ediyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 evi bombaladığı, 8 Filistinliyi öldürdüğü ve bazılarını yaraladığı bildirildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik dün akşam başlattığı saldırılarını ikinci gününde kentin büyük kısmını kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyor.

Girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak bölgeyi tamamen kuşatan İsrail güçleri, kentteki yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırdı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kentte, Filistinlilere ait 3 evi bombaladığını, saldırıda 7 Filistinlinin öldüğünü ve yaralananların olduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin'de biri açılan ateş sonucu olmak üzere 8 Filistinlinin İsrail güçlerince öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 283'e çıktığı belirtildi.

İsrail, ambulansların yaralılara ulaşmasını engelliyor

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise "İsrail güçlerinin dünden beri sürdürdüğü baskın neticesinde Cenin Mülteci Kampı'ndaki durum kötüleşmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgede çok sayıda tıbbi yardım çağrısı yapıldığı ancak İsrail tarafıyla temas halinde olan Sivil İşler Heyeti aracılığıyla önceden koordinasyon sağlanmasına rağmen İsrail güçlerinin ambulans ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellediği vurgulandı.

İsrail güçlerinin baskın yaptığı evlerdekilerin dışarı çıkmasına izin vermediği, çok sayıda kişinin ekmek ve bebek maması dahi alamadığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, bölgeden zaman zaman patlama ve çatışma seslerinin yükseldiğini, İsrail'e ait dozerlerin Cenin Mülteci Kampı'nda altyapıyı tahrip ettiğini ve sivillerin mülklerine zarar verdiğini aktardı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin, Cenin kenti ve mülteci kampında dün en az 100 kişiyi, 7 Ekim'den bu yana ise 400 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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