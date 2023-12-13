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İsrail, Batı Şeria'da 3 evi bombalayarak 7 Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 evi bombalayarak, 7 Filistinliyi öldürdüğü ve bazılarını yaraladığı bildirildi. İsrail güçleri, saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 evi bombalayarak, 7 Filistinliyi öldürdüğü ve bazılarını yaraladığı bildirildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını, şehrin büyük kısmını kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyor.

Girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak bölgeyi tamamen kuşatan İsrail güçleri, kentteki yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırdı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kentte, Filistinlilere ait 3 evi bombaladığını, saldırıda 7 Filistinlinin öldüğünü ve yaralananların olduğunu belirtti.

Bölgeden zaman zaman patlama ve çatışma seslerinin gelmeye devam ettiğini aktaran tanıklar, İsrail'e ait dozerlerin Cenin Mülteci Kampı'nda altyapıyı tahrip ettiğini ve vatandaşların mülklerine zarar verdiğini ifade etti.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin, işgal altındaki söz konusu kent ve mülteci kampında dün en az 100 kişinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ise 400 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısını 282 olarak açıklamıştı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırılara başladığı tarihten beri, işgal altındaki bölgede de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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