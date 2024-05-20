Üye Girişi
Haberler

İsrail, Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da olduğu 26 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 800'e yükseldi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da olduğu 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Söz konusu baskınların El Halil ve Ramallah'ta yoğunlaştığı, İsrail askerlerinin evlerine baskınlar düzenlediği Filistinlileri ayrıca darbettiği aktarıldı.

İsrail'in dünden bu yana Batı Şeria'da aralarında eski tutukluların da bulunduğu 26 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Son gözaltılarla birlikte İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 800'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria İsrail İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

 İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak 'Muhbir' devraldı

İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı

 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok

Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title