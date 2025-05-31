İsrail, Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Birimi Kurma Kararı Aldı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşasının planlandığını duyurdu. Bu gelişme, bölgedeki gerilimlerin artmasına neden olabilir.
NABLUS, 31 Mayıs (Xinhua) -- İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki bir Yahudi yerleşim yerinde yeni inşa edilen evler, 30 Mayıs 2025.
İsrail perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrailli yetkililerin Filistin topraklarındaki İsrail varlığının stratejik genişlemesi olarak tanımladıkları 22 yeni yerleşim birimi kuracağını açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Güvenlik Kabinesi'nin planı onayladığını doğruladı. Katz, bu Batı Şeria'daki "hakimiyetimizi güçlendirecek" "tarihi bir karar" dedi.
İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle bölgedeki gerilim tırmanırken, İsrail ordusu geçtiğimiz hafta Batı Şeria'da 80 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)