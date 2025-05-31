İsrail, Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Birimi Kurma Kararı Aldı

İsrail, Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Birimi Kurma Kararı Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşasının planlandığını duyurdu. Bu gelişme, bölgedeki gerilimlerin artmasına neden olabilir.

NABLUS, 31 Mayıs (Xinhua) -- İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki bir Yahudi yerleşim yerinde yeni inşa edilen evler, 30 Mayıs 2025.

İsrail perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrailli yetkililerin Filistin topraklarındaki İsrail varlığının stratejik genişlemesi olarak tanımladıkları 22 yeni yerleşim birimi kuracağını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Güvenlik Kabinesi'nin planı onayladığını doğruladı. Katz, bu Batı Şeria'daki "hakimiyetimizi güçlendirecek" "tarihi bir karar" dedi.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle bölgedeki gerilim tırmanırken, İsrail ordusu geçtiğimiz hafta Batı Şeria'da 80 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı

Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
Yapılandırma kapsamındaki borçlar için son 2 gün

Borç ödemek için son 2 gün!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.