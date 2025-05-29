İsrail, Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Birimi Kuracak

İsrail, Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Birimi Kuracak
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Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim biriminin kurulacağını açıkladı. Bu adım uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen atılacak. Yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu vurgulanıyor.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim birimi kurulacağını duyurdu.Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim yeri kurulacağını duyurdu. Perşembe günü sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamada, Batı Şeria için İsrail'in kullandığı İbranice ifade ile, "Yerleşim birimlerinin geliştirilmesi için tarihi bir karar aldık: Yahudiye ve Samiriye'de 22 yeni yerleşim birimi kurulacak" dedi. Uluslararası hukuka göre İsrail'in kurduğu bu yerleşim birimleri "yasa dışı" ve uluslararası toplumun neredeyse tamamı tarafından atılan bu adımlar eleştiriliyor.

İsrail'in yaptığı bu hamlenin, ülkenin uluslararası toplumun belli bir kesimiyle zaten gergin olan ilişkilerini daha da kötüleştirebileceği belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Likud Partisi tarafından yayımlanan yeni yerleşim birimlerinin yer alacağı haritaya göre, planlanan 22 yerleşim yeri Batı Şeria'nın tamamına dağıtılarak hayata geçirilecek. Likud Partisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, 22 yeni yerleşim birimini içeren söz konusu projenin güvenlik kabinesi tarafından onaylandığı ve Maliye Bakanı Smotrich ile Savunma Bakanı İsrael Katz tarafından yönetildiği duyuruldu.

Planlanan 22 yerleşim yerinden ikisi olan Homeş ve Sa-Nur, özellikle sembolik öneme sahip: Bu iki yer, Batı Şeria'nın kuzeyinde İsraillilerin yeniden yerleştiği bölgeler. 2005 yılında dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron liderliğinde alınan çekilme planı kararı kapsamında bu bölgeler boşaltılmıştı.

"Atalarımızın mirasını alıyoruz"

Yeni yerleşim bölgeleri için "Yabancı bir toprak almadık, atalarımızın mirasını aldık" ifadelerini kullanan Bezalel Smotrich, "bundan sonraki adım egemenlik!" mesajını paylaşarak, içinde bulunduğu hükümetin Batı Şeria üzerinde hakimiyet kurma isteğini dile getirdi. İnsan hakları örgütleri, Filistin topraklarına inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin, daha önce hiçbir İsrail hükümeti döneminde şu an iktidarda olan hükümet zamanında olduğu kadar çok yayılmadığını belirttiyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı'nın bu açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail ile Hamas arasındaki savaşta olası bir ateşkes umutlarına ilişkin olumlu açıklamalarda bulunmasının ardından gelmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresinden olan Witkoff, dün ateşkes konusunda içinde "çok iyi bir his" olduğunu söylemişti.

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmişti. Uluslararası hukuka göre, Filistin toprakları olan bu bölgelerde İsrail'in kendine yerleşim birimleri kurması yasa dışı. Uluslararası toplumdan gelen tepkilere ve protestolara rağmen İsrail, son on yıllarda sadece Batı Şeria'da onlarca yeni yerleşim birimi kurdu. Bu birimlerde günümüzde yaklaşık üç milyon Filistinlinin yanı sıra 490.000'den fazla İsrailli yaşıyor.

AFP/ ETO, ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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