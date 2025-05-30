İsrail, Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Birimi İnşa Edecek

İsrail, Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Birimi İnşa Edecek
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim birimi inşa edeceğini duyurdu. Bu adım, Filistin topraklarındaki İsrail varlığının 'stratejik genişlemesi' olarak nitelendiriliyor. Maliye Bakanı Smotrich, 2005 yılında boşaltılan yerleşim karakollarının yeniden kurulacağını açıkladı.

KUDÜS, 30 Mayıs (Xinhua) -- İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim birimi inşa edeceğini duyurdu. Perşembe günü yapılan açıklamada söz konusu adım, Filistin topraklarındaki İsrail varlığının "stratejik genişlemesi" olarak nitelendirildi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından yayımlanan haritaya göre söz konusu plan kapsamında bölgenin kuzeyinde 2005 yılında boşaltılan Homeş ve Sa-Nur yerleşim karakollarının yeniden kurulması öngörülüyor. Söz konusu karakollar, 2005 yılında İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekildiği sırada boşaltılmıştı.

Öte yandan Güvenlik Kabinesi'nin planı onayladığını doğrulayan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, planın Batı Şeria'daki "hakimiyetin güçlendirilmesi" açısından "tarihi bir karar" olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada Gazze'nin kontrolünü tamamen ele geçireceklerini belirtmiş, aralarında Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bulunduğu yerleşim yanlısı bakanlar da Gazze'de daha önce boşaltılan Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulması çağrısı yapmıştı.

1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda Batı Şeria'yı ele geçiren İsrail, o tarihten bu yana buradaki yerleşimleri genişletmeye devam ediyor. Bölgede an itibarıyla sıkı şekilde korunan 720.000'den fazla İsrailli yerleşimci bulunuyor.

Birleşmiş Milletler'in 2334 sayılı kararı, Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye görüşüyle birlikte işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm İsrail yerleşimlerinin yasadışı olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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