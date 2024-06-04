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İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 22 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı en az 9 bin 25'e yükseldi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 22 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, Nablus, Tubas, Eriha ile Kudüs'te aralarında eski tutukluların da bulunduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının en az 9 bin 25'e yükseldiği belirtildi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 527 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail İnsan Hakları Dünya Güncel Haberler

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