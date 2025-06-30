İsrail, Batı Şeria'da 200 Zeytin Ağacını Tahrip Etti

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrailliler, Filistinli çiftçi Muhammed Mahamre'ye ait 200 zeytin ağacını kökünden sökerek büyük bir tahribat gerçekleştirdi. Filistinlilere yönelik saldırılar artış gösterirken, tarım arazilerine zarar vermekle suçlanan İsrailliler, yasadışı yerleşimlerin genişlemesine de katkı sağlıyor.

EL Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 200 zeytin ağacını sökerek tahrip etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyinde bulunan Susya köyünden çiftçi Muhammed Mahamre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin köyde 8 yaşında, 200 zeytin ağacını tahrip ederek kökünden söktüğünü belirtti.

Tarım faaliyetlerinden geçimini sağladığını belirten Mahamre, "Yıllardır İsrailli gaspçıların saldırılarına maruz kalıyorum. Daha önce darbedildim, ağaçlarım söküldü." diye konuştu.

İsraillilerin amacı ilişkin de Mahamre, "Toprağı ağaçsız bırakıp ekimsiz hale getirmek istiyorlar. Böylece kullanılmadığı iddiasıyla el koymaları kolaylaşıyor. Ne olursa olsun, toprağımızı yeniden ekeceğiz ve burada kalacağız. Buraları yerleşimcilere bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Fanatik İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Azun beldesinde yaklaşık 180 zeytin ve narenciye fidanını sökerek tahrip etmişti.

Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik İsraillilerin saldırıları her geçen gün artarken, saldırılar evlere, mülklere ve tarım arazilerine yönelik oluyor. Gaspçılar ayrıca yasa dışı yerleşim noktaları kurmaya devam ediyor.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı 16 bin 633 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, çoğu onlarca yıllık zeytin ağacı olmak üzere Filistinlilere ait yaklaşık 21 bin 500 ağacı söktü, kesti ya da büyük zarar verdi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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