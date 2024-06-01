İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Nablus, Cenin, El Halil ve Kalkilya kenti ile Kudüs'te aralarında bir kadın ve eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin, baskınlarda Filistinlilerin evlerini tahrip ettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 975'e çıktığı belirtildi.