İsrail, Batı Şeria'da 1973 Yeni Yasa Dışı Konut İnşasını Onaylayacak

Güncelleme:
İsrail Planlama ve İnşaat Özel Komitesi, Batı Şeria'da 1973 yeni yasa dışı konut inşasını onaylayacağını duyurdu. Bu durum, yerleşimci politikaların tehlikeli bir tırmanışa geçtiğini ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrail Planlama ve İnşaat Özel Komitesi'nin bir sonraki toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'da 1973 yeni yasa dışı konut inşasını onaylayacağı belirtildi.

Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, söz konusu komitenin bir sonraki toplantıda 1973 konut inşasını onaylayacağını duyurdu ancak toplantının zamanına ilişkin bilgi vermedi.

Smotrich, İsrail makamlarının yıl başından bu yana Batı Şeria'da yaklaşık 30 bin yerleşim biriminin inşasını onayladığını belirterek, bunu hükümeti için "eşi benzeri görülmemiş bir başarı" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Hamas, Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Gush Etzion'da 1300 yasa dışı konut inşasının onaylanmasından sadece 1 gün sonra 1973 konutun daha inşa edilmesi planının açıklanmasına tepki gösterdi.

Söz konusu onaylarla Filistin topraklarını Yahudileştirme politikasının tehlikeli bir tırmanışa geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, hızlı bir şekilde gerçekleşen bu onayların, Smotrich'in yürüttüğü kampanya ve İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın coğrafi bütünlüğünü bozma ve Kudüs'ü diğer şehirlerden ayırmayı amaçlayan yeni bir durumu dayatma kapsamında gerçekleştiği kaydedildi.

Bu yerleşimci planların, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açık ihlali olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma, yerleşimlerin bu şekilde genişletilmesine karşı yasal ve siyasi sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

Dün Gush Etzion yasa dışı yerleşimine bağlı Planlama ve İnşaat Özel Komitesi, işgal altındaki Batı Şeria'da bin 300 yasa dışı konut yapılmasına ilişkin ön inşaat planını onaylamıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
