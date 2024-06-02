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İsrail, Batı Şeria'da 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 16 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi. Son 24 saatte İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Kalkilya kenti ile Kudüs'te aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 10 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi. İsrail askerlerinin, baskınlarda Filistinlilerin evlerini tahrip ettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu aktarıldı. İsrail askerleri ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytuna beldesine baskın düzenledi. Baskında askerler aynı aileden biri kadın 6 Gazzeliyi gözaltına aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 985'e çıktığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 16 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Kalkilya kenti ile Kudüs'te aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 10 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin, baskınlarda Filistinlilerin evlerini tahrip ettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.

İsrail askerleri ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytuna beldesine baskın düzenledi. Baskında askerler aynı aileden biri kadın 6 Gazzeliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 985'e çıktığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Beytüllahim Doğu Kudüs Batı Şeria Ramallah İsrail Gazze Çocuk Kudüs İnsan Hakları Dünya Güncel Haberler

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