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İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 15 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 855'e yükseldi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 15 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 855'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, Nablus, El Halil ve Kalkilya kentlerinde en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 855'e yükseldiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 518 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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