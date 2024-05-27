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İsrail, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi daha gözaltına aldı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 14 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi. İsrail askerlerinin baskınlarını sürdürdüğü ve evleri tahrip ettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 14 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha, Ramallah, El Halil ve Cenin kentlerinde aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 14 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Askerlerin, baskınlarda Filistinlilerin evlerini tahrip ettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 890'a çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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