İsrail, Batı Şeria'da 1300 Yasa Dışı Konut İnşaatı İzni Verdi

Güncelleme:
İsrail'in Gush Etzion yerleşiminde, işgal altındaki Batı Şeria'da bin 300 yasa dışı konut inşaatı için ön plan onaylandı. ABD Başkanı Trump'ın karşıt görüşüne karşın, inşaat faaliyetleri devam ediyor.

İsrail'in Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Gush Etzion yasa dışı yerleşimine bağlı Planlama ve İnşaat Özel Komitesi, işgal altındaki Batı Şeria'da bin 300 yasa dışı konut yapılmasına ilişkin ön inşaat planını onayladı.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Doğu Kudüs ve Beytüllahim kentlerinin güneyinde kalan Gush Etzion yerleşimin genişletilmesini içeren proje kapsamında, "Rus Dağı" mahallesine kamu binaları ve bir ticaret merkezi de inşa edilmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceği ve buradaki inşaat faaliyetlerinden kaçınması gerektiği yönündeki uyarısına rağmen Planlama ve İnşaat Özel Komitesi'nin ön inşaat planını onaylaması dikkati çekti.

Bölgede Filistin topraklarından gasbedilen araziye bin 300 yasa dışı konut inşa edilmesi için ilk adım olan onay oybirliği ile alındı.

Plana göre bölgeye yasa dışı konutların yanı sıra Filistinlilerin topraklarını gasbeden yerleşimciler için okullar, kamu binaları ve parkların da yapılacağı kaydedildi.

Batı Şeria'da 365 yasadışı Yahudi yerleşimi bulunuyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 3 milyon kadar Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor.

Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbedilen alanlara inşa edilen 365 Yahudi yerleşiminde, 500 binden fazla İsrailli yerleşimci İsrail kanunlarına göre yaşıyor.

Gazze'ye yönelik saldırılara paralel olarak İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak yönünde adımlar atarken ABD Başkanı Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceğini ve bölgedeki inşa faaliyetlerinden kaçınması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
