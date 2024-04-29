İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Tulkerim ve Eriha'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir çocuk ile eski tutukluların da bulunduğu en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 505'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin baskın yaptığı bölgelerdeki altyapıya ve mülklere zarar verdiği, Filistinlileri darbettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu, evlerini tahrip ettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bölgede, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.