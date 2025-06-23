İsrail, Batı İran'da Devrim Muhafızları'na Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail, Batı İran'da Devrim Muhafızları'na Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Batı İran'daki Devrim Muhafızları'na ait yer altı askeri altyapıyı hedef alan yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar, füze depolama alanları ve fırlatma rampalarına odaklandı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı İran'da Devrim Muhafızları'na ait yer altı askeri altyapıyı hedef alan yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. IDF Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıların özellikle füze depolama alanları ile fırlatma rampalarına yönelik olduğunu açıkladı.

Adraee, saldırıların gece saatlerinde İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlendiğini belirterek, "Hava Kuvvetleri, Batı İran'daki füze depolama ve fırlatma rampaları için kullanılan yer altı askeri altyapıyı hedef alan saldırı dalgasını tamamladı" dedi.

Sözcü, operasyonun son aşamasında, İsrail'e yönelik saldırı amacıyla konuşlandırıldığı belirtilen bir füze fırlatma rampasının da imha edildiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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