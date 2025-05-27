İsrail Başsavcısı'ndan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara???????, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Tümgeneral David Zini'yi yeni İç İstihbarat Şefi olarak atamasının "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Miara, söz konusu atamayla ilgili hukuki görüşünü ortaya koyduğu yazılı bir açıklama yaptı.

Netanyahu'nun, "İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) şefinin atanması konusunda ciddi bir çıkar çatışması içinde olduğunu, Yüksek Mahkeme kararına aykırı davrandığını ve bağlayıcı yasal direktifleri kasıtlı olarak ihlal ettiğini" dile getiren Miara, "Bu kabul edilemez ve yasa dışı bir karardır." ifadesini kullandı.

Miara, Başbakanın bir sonraki Şin Bet şefinin veya yardımcısının atanmasında doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir müdahalede bulunmaması gerektiğini kaydetti.

Söz konusu sorunun yasal çözümü ve Şin Bet başkanının uygun şekilde atanması için atama yetkisinin başka bir bakana devredilmesini öneren Miara, "atama sürecinin yeniden başlatılması ve bunun için sıkı kurallar konulması gerektiğini, Tümgeneral Zini'nin ise bu göreve atanıp atanamayacağı konusunda şüpheleri olduğunu" dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Yüksek Mahkemesinin İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasının yasal olmadığına hükmetmesine rağmen 22 Mayıs'ta Tümgeneral David Zini'yi yeni İç İstihbarat Şefi olarak atamıştı.

Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden almaya karar vermişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu'nun kararını önce dondurmuş, sonra da Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.

Başbakan Netanyahu'nun görevden almak istediği ancak Yüksek Mahkeme engeline takılan Bar, 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiğini belirterek 15 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı.

Bar, bu başarısızlığın sorumluluğunu başta siyasi kademe olmak üzere herkesin üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.