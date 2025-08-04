İsrail Başsavcısı Miara'dan Hükümete Hukuk Dersi

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin kendisini görevden almak için yürüttüğü sürecin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Başsavcı Miara, kabine üyelerine yazdığı mektupta, hükümetin kendisini görevden alma çabalarının başsavcılık makamını siyasetçilerin insafına bağlı bir pozisyona sokacağını ifade etti.

Başsavcı Miara, İsrail kabinesinin kendisini görevden almak için düzenlediği oturuma savunma yapmak üzere davet edilse de sürecin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak oturuma katılmayacağını belirtti.

Hükümetin kendisini görevden alma çabasının, başsavcılık makamını tarafsız, apolitik ve profesyonel olmaktan çıkarmayı amaçladığını dile getiren Miara, bu yolla hükümetin gücünü sınırlayan mekanizmanın da ortadan kaldırılacağını vurguladı.

Bu arada İsrail kabinesi, Başsavcı Miara'nın görevden alınmasına ilişkin önergeyi oylamak üzere toplandı. Başsavcı Miara, daha önceki açıklaması çerçevesinde davet edildiği toplantıya katılmadı.

Kabinenin görevden almayı onaylaması halinde karar yargı incelemesinden sonra yürürlüğe girecek.

İsrail hükümeti, uzunca bir süredir görüş ayrılığı yaşadığı yargının en üst düzey isimlerinden biri olan Başsavcı Miara'yı görevden almaya çalışıyor. İsrail'de Başsavcı aynı zamanda hükümetin hukuk denetçisi niteliğinde görev yapıyor ve yürütmenin aldığı kararların kanunlara uygunluğunu denetliyor.

İsrail hükümeti, yaptığı yasal düzenlemelerle Başsavcı'yı atamaktan sorumlu yargı mensuplarından oluşan komiteyi, bakanlardan oluşan bir komiteyle değiştirmiş ve Başsavcı'nın görevden alınması için düğmeye basmıştı. Başsavcı Miara ise hükümetin aldığı kararların hukuksuz olduğunu savunuyor.

İsrailliler, Miara'nın görevden alınmasına ilişkin adımı protesto ediyor

Öte yandan İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasına ilişkin atılan adımı protesto eden yüzlerce kişi Başbakanlık Ofisi önünde toplandı.

Başsavcı Miara'yı hukuksuzca görevden almaya çalışıldığını vurgulayan göstericiler Netanyahu hükümeti aleyhine sloganlar attı.

Protestoculara hitap eden İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, esirler Gazze'de tutulurken kabinenin Başsavcıyı görevden almaya çalıştığını söyledi.

"Kabine esirlerin serbest bırakılmasıyla, savaşı sona erdirmekle ilgilenmiyor. İsrail'in güvenliğiyle ilgilenmiyor." ifadelerini kullanan Golan, "İsrail hükümeti bu zor zamanlarda sadece kendisiyle meşgul." dedi.

Netanyahu hükümetinin, İsrail yargısıyla çekişmesi devam ediyor

İsrail'de, 7 Ekim 2023'e kadar, Netanyahu'nun iktidara geldiği 2023 boyunca bir numaralı gündem, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesiydi.

Netanyahu hükümetinin, bir dizi yasayla Başsavcı ve Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki yetkilerinin kısıtlanacağı, iktidarın yargıç atamalarında söz sahibi olmasının sağlanacağı tartışmalı "yargı paketi", yıl boyunca sokak hareketleri, sivil itaatsizlik eylemleri, grevler, orduda bölünmeler gibi büyük tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından tartışmalı yargı düzenlemesi ertelenmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin, mahkemenin yetkilerini kısıtladığı ve Mecliste kabul ettiği bazı yasaları, Ocak 2024'te "İsrail'in anayasası niteliğindeki temel kanunlara aykırı olduğu" gerekçesiyle bozmuştu.

Netanyahu hükümeti, son dönemde gerek Yüksek Mahkeme gerekse Başsavcı üzerinden ülkedeki yargı teşkilatını eleştiren açıklamalarına hız vermiş, yargının yetkilerini kısıtlayacak adımlara yeniden başlama sinyali vermişti.