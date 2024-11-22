İsrail Başsavcılığı, Netanyahu'nun Yardımcısını Sızdırmakla Suçladı

TEL AVİV, 22 Kasım (Xinhua) -- İsrail Başsavcılığı, perşembe günü Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir yardımcısını, Netanyahu'ya yönelik Hamas ile rehine karşılığı ateşkes anlaşmasını kabul etmesi yönündeki kamuoyu baskısını azaltmak amacıyla gizli belgeleri sızdırmakla suçladı.

Savcılar, sızdırılan belgelerin, Netanyahu'yu Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için taviz vermeye çağıran İsrail'deki kitlesel protestolara karşı kamuoyunu etkilemeyi amaçladığı iddiasında bulundu.

İsrail genelinde her hafta düzenlenen gösterilerde Netanyahu'ya rehinelerin serbest bırakılması için Hamas ile ateşkes anlaşması imzalaması çağrısı yapılıyor. Ancak ateşkese karşı çıkan hükümetin önemli üyeleri, Gazze'de Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulmasını savunuyor.