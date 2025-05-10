Kulisleri sallayacak iddia: PKK 'fesih' kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu

İsrail Başkonsolosluğu Yakınında Silahla Havaya Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

İsrail Başkonsolosluğu Yakınında Silahla Havaya Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu yakınında havaya ateş açan B.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Şüphelinin daha önce birçok suça karıştığı belirlendi.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında silahla havaya ateş açtıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş'ta bulunan Başkonsolosluk yakınlarında havaya 5 el ateş açan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu'na muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Ne olmuştu?

Dün, elinde kurusıkıdan bozma tabanca ve kılıçla Başkonsolosluk yakınına gelen şüpheli, havaya 5 el ateş etmiş ve polis ekiplerince yakalanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılan şüphelinin "Kasten yaralama, taksirle yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, sağlık için tehlikeli madde temini ve hakaret" suçlarından 7 "şüpheli" kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

Gözaltına alınan B.K'nin üzerinde kılıç, gümüş-siyah renkli tabanca ve silaha takılı vaziyette şarjör ele geçirilirken, olay yerinde yapılan çalışmalarda silaha ait olduğu düşünülen 3 boş kovan bulunmuştu.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Trabzonspor'u da devirdiler! Galatasaray şampi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.