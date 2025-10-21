İsrail Baskınlarında 3 Filistinli Yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya askeri kontrol noktasına, Er-Ram kasabasına ve Batı Şeria'nın kuzeyinde de Nablus kentine baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre Kalandiya ve Ram kasabasında 2 Filistinli gerçek mermiyle ayaklarından yaralandı.

İsrail askerleri ayrıca Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'un doğusundaki "Yusuf makamı"nı basarak burada dini ritüellerini yerine getirmeleri için askeri araçlar ve buldozerleri bölgede konuşlandırdı.

Bu baskında da 1 Filistinli şarapnelle yaralanırken 10 kişi de göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Nablus'taki "Yusuf makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf makamında Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.