İsrail Baskınının Ardından Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesinde Genel Grev Güncel Haberler KUDÜS, 23 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği ve 10 Filistinlinin öldürüldüğü, 102 kişinin de yaralandığı baskın, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde genel grevle protesto edildi. Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki genel grev sırasında kapalı dükkanların önünden geçen insanlar, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua) KUDÜS, 23 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği ve 10 Filistinlinin öldürüldüğü, 102 kişinin de yaralandığı baskın, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde genel grevle protesto edildi. Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki genel grev sırasında kapalı duran bir dükkan görülüyor, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua) Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki genel grev sırasında kapalı dükkanların önünden geçen insanlar, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua) Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki genel grev sırasında kapalı dükkanların önünden geçen bir çocuk, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua) Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki genel grev sırasında kapalı dükkanların önünden geçen insanlar, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Batı Şeria İsrail Kudüs Güncel Haberler

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