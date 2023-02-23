İsrail Baskınının Ardından Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesinde Genel Grev
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KUDÜS, 23 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği ve 10 Filistinlinin öldürüldüğü, 102 kişinin de yaralandığı baskın, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde genel grevle protesto edildi.
KUDÜS, 23 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği ve 10 Filistinlinin öldürüldüğü, 102 kişinin de yaralandığı baskın, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde genel grevle protesto edildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel