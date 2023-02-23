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İsrail Baskınının Ardından Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesinde Genel Grev

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İsrail Baskınının Ardından Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesinde Genel Grev

KUDÜS, 23 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği ve 10 Filistinlinin öldürüldüğü, 102 kişinin de yaralandığı baskın, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde genel grevle protesto edildi.

İsrail Baskınının Ardından Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesinde Genel GrevKudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki genel grev sırasında kapalı dükkanların önünden geçen insanlar, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

KUDÜS, 23 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği ve 10 Filistinlinin öldürüldüğü, 102 kişinin de yaralandığı baskın, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde genel grevle protesto edildi.

İsrail Baskınının Ardından Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesinde Genel GrevKudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki genel grev sırasında kapalı duran bir dükkan görülüyor, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

İsrail Baskınının Ardından Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesinde Genel GrevKudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki genel grev sırasında kapalı dükkanların önünden geçen insanlar, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

İsrail Baskınının Ardından Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesinde Genel GrevKudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki genel grev sırasında kapalı dükkanların önünden geçen bir çocuk, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

İsrail Baskınının Ardından Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesinde Genel GrevKudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki genel grev sırasında kapalı dükkanların önünden geçen insanlar, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Batı Şeria İsrail Kudüs Güncel Haberler

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