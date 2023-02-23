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İsrail Baskınında Öldürülen 10 Filistinli İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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İsrail Baskınında Öldürülen 10 Filistinli İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

NABLUS, 23 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği, 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin ise yaralandığı baskının ardından, saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail Baskınında Öldürülen 10 Filistinli İçin Cenaze Töreni DüzenlendiBatı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Filistinliler için düzenlenen cenaze törenine katılan halk, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

NABLUS, 23 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği, 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin ise yaralandığı baskının ardından, saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.

Filistin Çarşamba günü yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

İsrail Baskınında Öldürülen 10 Filistinli İçin Cenaze Töreni DüzenlendiBatı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Filistinlilerin cenaze törenindeki yakınları, 22 Şubat 2023.(Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

İsrail Baskınında Öldürülen 10 Filistinli İçin Cenaze Töreni DüzenlendiBatı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Filistinlilerin cenaze törenindeki yakınları, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

İsrail Baskınında Öldürülen 10 Filistinli İçin Cenaze Töreni DüzenlendiBatı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Filistinlilerin cenaze törenine katılan halk, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

İsrail Baskınında Öldürülen 10 Filistinli İçin Cenaze Töreni DüzenlendiBatı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Filistinlilerin cenaze törenindeki yakınları, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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