İsrail Baskınında Öldürülen 10 Filistinli İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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NABLUS, 23 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği, 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin ise yaralandığı baskının ardından, saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.
NABLUS, 23 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği, 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin ise yaralandığı baskının ardından, saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.
Filistin Çarşamba günü yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.
Kaynak: Xinhua / Güncel