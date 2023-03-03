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İsrail basınından Macaristan'ın büyükelçiliğini "Kudüs'e taşıyacağı" iddiası

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İsrail basınından Macaristan'ın büyükelçiliğini 'Kudüs'e taşıyacağı' iddiası

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile Macaristan'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda anlaştığı ileri sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile Macaristan'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda anlaştığı ileri sürüldü.

Times of Israel'in Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, iki ülke dışişleri bakanlarının Macaristan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayla ilgili anlaştığı iddia edildi. Haberde, Macaristan'ın büyükelçiliğini taşıyarak, bu sayede Kudüs'te büyükelçilik açan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağı kaydedildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iyi ilişkileri bulunan Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın 2019'da Kudüs'te diplomatik statüdeki bir "ticaret ataşeliği" açma sözü verdiği ve birkaç ay içinde ofisin faaliyete geçtiğine işaret edildi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak, 1980'de tek taraflı Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti. Ancak, AB ülkelerinin tamamı ve dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

Washington yönetimi, 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Batı Kudüs'teki başkonsolosluğa ait binalara taşımıştı. ABD'nin ardından, Guatemala, Honduras ve Kosova, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Avrupa Birliği Macaristan İsrail Kudüs Güncel Haberler

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