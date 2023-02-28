İsrail basınına göre Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları İsrailli iki bakanın desteğiyle oldu

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde pazar günü Filistinlilere karşı giriştiği organize saldırıların İsrailli iki bakan tarafından desteklendiği belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde pazar günü Filistinlilere karşı giriştiği organize saldırıların İsrailli iki bakan tarafından desteklendiği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, İsrail kabinesinin aşırı sağcı üyelerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Nablus'a bağlı Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimcileri desteklemekle itham edildi.

Haberde, "(Adı paylaşılmayan) Üst düzey güvenlik kaynakları, bakanlardan Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir ile bunların partilerinden (Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü) milletvekillerini, Huvvara'daki Yahudi isyancıları desteklemek ve Batı Şeria'da gerilimi daha da artırmaya çalışmakla suçladı." ifadelerine yer verildi.

Huvvara'daki hadisenin "iyi organize edildiğine" işaret edilen haberde, "Yahudi gençlerin önceden hazırlanmış molotofkokteylleriyle beldeye girdikleri" vurgulandı.

Aynı bağlamda, "Israel Hayom" gazetesi de, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Huvvara olaylarına karışanların siyasi düzeyde desteklendiğini" aktararak, "saldırılara karıştıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 7 Yahudi şüpheliden 6'sının serbest bırakıldığını" yazdı.

Yerleşimcilerin Huvvara saldırıları

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde pazar günü iki Yahudi yerleşimcinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından da yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış ve 1 kişiyi öldürmüştü.