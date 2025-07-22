İsrail Basını, ABD'li Büyükelçi Barrack'ı Eleştirdi

İsrail basını, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan ve İsrail'i eleştiren açıklamalarını Türkiye ile eş güdüm içinde olduğunu öne sürerek eleştirdi.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinde yayımlanan yazıda, Türkiye ile ABD arasında İsrail'in Suriye'ye saldırılarına tepki konusunda eş güdüm olduğuna işaret edildi.

Büyükelçi Barrack'ın İsrail'in, Suriye'nin güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense ülkeyi "parçalanmış ve bölünmüş" görmeyi tercih edeceği değerlendirmesine atıfta bulunulan yazıda, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da benzer açıklamalar geldiği hatırlatıldı.

Bakan Fidan, Suriye'de çıkan olayların " İsrail'in Dürzileri koruma bahanesiyle gerçekleştirdiği müdahaleyle birlikte başka bir boyuta büründüğünü" ifade ederek şunları söylemişti:

" İsrail, Suriye'de barış, istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik tüm bu girişimleri sabote etmek istemektedir. Açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gereken bir gerçek var. Çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemeyen İsrail, Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır."

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'nden İsrail'e eleştiri

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Associated Press'e (AP) verdiği mülakatta, Washington yönetiminin yeni Suriye hükümetine desteğini yineleyerek mevcut yetkililerle işbirliği yapmaktan başka bir "B Planı" olmadığını vurgulamıştı.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde çıkan olaylar ve İsrail saldırıları sonrası Tel Aviv yönetimine eleştiriler yönelten Büyükelçi Barrack, İsrail'in, Suriye'nin güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense ülkeyi "parçalanmış ve bölünmüş" görmeyi tercih edeceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Barrack, "Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail açısından bir tehdit olarak görülüyor." ifadesini kullanırken Suriye'de tüm azınlık topluluklarının merkezi bir yapıyı tercih edeceğini söylemişti.

ABD'li Temsilci, İsrail'in Şam'ın güneyinde askeri manada yaşanacak her şeyin kendisiyle görüşülmesi ve üzerinde anlaşılması gerektiğini düşündüğünü ancak mevcut Şam yönetiminin aynı görüşte olmadığını vurgulamıştı.