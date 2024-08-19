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İsrail Başbakanlık Ofisi: Blinken ve Netanyahu'nun görüşmesi olumlu geçti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

- İsrail Başbakanlık Ofisi: "Blinken ve Netanyahu'nun görüşmesi olumlu geçti"

KUDÜS - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail'deki temaslarını sürdürüyor. Başkent Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşen Blinken sonrasında Kudüs'teki başbakanlık ofisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 3 saat süren görüşme olumlu geçti ve iyi bir atmosferde gerçekleştirildi. Netanyahu'nun görüşmede İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını dikkate alan ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik ABD'nin mevcut ateşkes teklifine olan bağlılığını yinelediği belirtildi.

Blinken'ın Tel Aviv'de Savunma Bakanı Yoav Gallant ile de görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Hamas'tan açıklama

Katar'ın başkenti Doha'da iki gün süren ve geçtiğimiz hafta cuma günü sona eren Gazze Şeridi'nde ateşkesle ilgili müzakerelere ilişkin dün Hamas tarafından açıklama yapıldı. Ateşkes için yapılan teklifin Netanyahu'nun talepleri ile uyumlu olduğu belirtilen açıklamada, teklifin özellikle kalıcı ateşkesi ve Gazze'den çekilmeyi reddetmesi başta olmak üzere Netanyahu'nun şartlarını karşıladığı belirtildi. Yeni teklifte Netzarim Kavşağı, Refah Sınır Kapısı ve Philadelphia Koridoru'ndaki İsrail işgalinin devam edeceği aktarılan açıklamada, yeni teklifte ayrıca esir takasına ilişkin yeni şartların yer aldığı ve bunun takas anlaşmasının tamamlanmasını engellediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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