İsrail Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna'da yaşananları "Holokost'a benzetmesini" reddetti

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İsrailli milletvekillerine yaptığı konuşmada " Rusya'nın Ukrayna saldırısında yaptıklarını Yahudi soykırımına (Holokost) benzetmesi" üzerine, Holokost'un "şu ana kadar yaşananlarla kıyaslanmaması gerektiğini" ve ülkesinin Ukrayna için elinden geleni yaptığını savundu.

Yedioth Ahranoth gazetesinin düzenlediği bir konferansa katılan Bennett, Zelenskiy'in dün İsrailli milletvekillerine hitaben çevrim içi yaptığı konuşmadaki Holokost benzetmesi, İsrail'den askeri yardım talebi, Tel Aviv yönetiminin ara buluculuk çalışmaları ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy'in dünkü konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Nazi Almanya'sının İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudileri yok etmek için yaptığı "Nihai Çözüm" planını uyguladığına ilişkin ifadeleri değerlendiren Bennett, "(Zelenskiy'in) Ülkesi ve halkı feci bir savaşa maruz kalıyor. Yüzlerce insan öldü, milyonlarcası sığınmacı oldu. Yerinde olmak nasıl bir duygudur, hayal edemiyorum. Ancak, Holokost, hiçbir şey ile kıyaslanmamalı. İnsanlık tarihinde, dünya tarihinde insanların sistematik bir şekilde yok edilmesi, gaz odalarına gönderilmesi eşsiz bir olay. Bu eşi görülmemiş bir durum." dedi.

Bennett, İsrail'in Ukrayna için "çok şey yaptığını", 15 bin Ukraynalı sığınmacıyı kabul ettiğini, tonlarca insani yardım gönderdiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuk çalışmaları

Rusya-Ukrayna savaşındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini aktaran Bennett, Rus tarafının ilk başlardaki "Zelenskiy'in görevi bırakması, Ukrayna'nın tamamen silahsızlandırılması" gibi taleplerinden vazgeçtiğini, bunun bile bir aşama olduğunu belirtti.

Bennett, İsrail'in yürüttüğü ara buluculuk çalışmalarının tamamıyla ABD yönetimi ve önde gelen Avrupa ülkeleriyle koordinasyon halinde olduğunu söyledi.

"Putin hakkında söylenenleri ben görmedim"

Batılı liderlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "mantıksız ve gerçeğin dışında hareket ettiği" yönündeki eleştirileri sorulan Bennett, şunları kaydetti:

"Ben (Putin ile) görüşmemde buna ilişkin bir durum göremedim. Yine tekrar ediyorum, ben somut sonuçlar getirebilmek için işlevsel hareket ediyorum. En iyi sonuç bu savaşı bitirmektir."

İsrail'in Ukrayna'ya askeri yardımı

Bennett, Zelenskiy'in dünkü konuşmasında, İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemi ve askeri yardım talep etmesine değinerek, "Ben her şeyden önce İsrail'in başbakanıyım. Ukrayna krizi ya da Rusya-Ukrayna savaşında bize yol gösteren prensip, Ukrayna halkının acıları ve İsrail'in çıkarları, bunların arasında denge gözetirim. Sorumluluğum, devleti ayakta tutmak, devletin, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak. Bence, bunları çok doğru şekilde yapıyoruz." dedi.

İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma

İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde, "ABD'nin anlaşmayı imzalamaya kararlı olduğunu" belirten Bennett, İsrail'in anlaşmaya taraf olmadığını, önceden olduğu gibi İran'a karşı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

Bennett, İsrail ordusuna milyarlarca dolar bütçe ayırarak İran'a karşı hazırlandıklarını ve İran'ın vekilleriyle İsrail'in sınırlarına gelmesi halinde "sert biçimde" karşılık vereceklerini kaydetti.