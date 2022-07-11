İsrail Başbakanı ve Mısır Cumhurbaşkanı "Yakında" Görüşme Konusunda Anlaştı - Haberler

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İsrail Başbakanı ve Mısır Cumhurbaşkanı "Yakında" Görüşme Konusunda Anlaştı

Xinhua - Güncel
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İsrail Başbakanı ve Mısır Cumhurbaşkanı 'Yakında' Görüşme Konusunda Anlaştı

KUDÜS, 11 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Yair Lapid'in makamından yapılan açıklamada, Lapid ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Pazar günü yaptıkları telefon görüşmesinde "yakında" görüşme konusunda anlaştıkları bildirildi.

KUDÜS, 11 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Yair Lapid'in makamından yapılan açıklamada, Lapid ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Pazar günü yaptıkları telefon görüşmesinde "yakında" görüşme konusunda anlaştıkları bildirildi. Açıklamaya göre, iki lider görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşmakta olan Ortadoğu gezisine odaklandı ve Filistin meselesinde "sükunet ihtiyacı"na dikkat çekti. Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında imzalanan barış anlaşmasına atıfta bulunan liderler, anlaşmayı "iki ülkenin stratejik ilişkilerinin temeli ve bölgesel istikrarın temel direklerinden biri" olarak nitelendirdi. Liderler ayrıca, "özellikle ekonomik alanda ilişkileri geliştirmeye devam etme taahhütlerini" yineledi. Biden'ın 13-16 Temmuz tarihleri arasında İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi planlanıyor. ABD Başkanı Haziran ayı sonlarında yaptığı açıklamada, gezisinin kısmen "İsrail'in bölgedeki entegrasyonunu derinleştirmeyi" hedeflediğini söylemişti. İsrail, bu ziyaretin diplomatik ilişkilerinin olmadığı Suudi Arabistan ile bağlarında bir miktar iyileşmeye yol açmasını umuyor.

Xinhua / Güncel

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