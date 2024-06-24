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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun silah şikayeti üzerine ABD'ye ait kargo uçağı İsrail'e indi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun silah şikayetinin ardından ABD'ye ait silah ve mühimmat taşıdığı tahmin edilen bir kargo uçağının başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun silah şikayetinin ardından ABD'ye ait silah ve mühimmat taşıdığı tahmin edilen bir kargo uçağının başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indiği bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, "Başbakan Netanyahu'nun ABD'den silah sevkiyatında gecikme olduğu yönündeki talebinden sonra, ABD'ye ait C17 tipi kargo uçağı İsrail'e indi." ifadeleri kullanıldı.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, ABD ve İsrail makamlarından da henüz bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, ABD'den İsrail'e silah sevkiyatının 4 ay önce "dramatik bir düşüş" yaşadığını belirterek, belirli parçalar dışında silahların büyük kısmının ulaşmadığını iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 18 Haziran'da, ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi 19 Haziran'da, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew'in Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söylediğini aktarmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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