İsrail Başbakanı Netanyahu Hastaneden Taburcu Edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçirdiği tıbbi operasyonun ardından hastaneden taburcu edildiği açıklandı. Netanyahu'ya kalp pili takılmıştı. Ayrıca, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının oylaması için Meclise gideceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçirdiği tıbbi operasyonun ardından bugün hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Tel Aviv'e bağlı Ramat Gan kentinde yer alan Sheba Tıp Merkezi'nden bu sabah ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Kalp pili takılmıştı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'ya önceki gece hastanede kalp pili takıldığını duyurmuştu.

Netanyahu dün sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, sağlık durumunu soran herkese teşekkür ederek "kendisini harika hissettiğini" dile getirmişti.

İsrail Başbakanı açıklamasında ayrıca, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının oylaması için bugün Meclise gideceğini belirtmişti.

İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki koalisyonun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protestoları ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.