İsrail Başbakanı Netanyahu, GKRY Başkanı Hristodulidis ile ikili ilişkileri görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şubatta göreve gelen yeni Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini övdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şubatta göreve gelen yeni Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini övdü.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, ülkesini ziyarete gelen Hristodulidis ile tek ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Netanyahu, İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin ilişkilerinden "güçlü ve gelecek vaat eden ittifak" diye söz ederek, "ekonomi, siyaset, istihbarat ve savunmada ortaklığın ilerletilmesi ve uluslararası camiada birlikte hareket etme" çağrısı yaptı.

Hristodulidis de göreve geldikten iki ay sonra İsrail'i ziyaret ettiğini anımsatarak Gazze'den İsrail'e atılan roketleri "şiddetle kınadığını" belirtti.

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti. İsrail gece saatlerinde İslami Cihad'ın roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü. İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gali'nin öldürüldüğünü doğrulamıştı.

İsrail ordusunun saldırılarında en az 25 Filistinli hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı ise 76'yı geçmişti.