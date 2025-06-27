İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Görüşmeleri

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için yaptığı sınırlı güvenlik görüşmelerinin detayları ortaya çıktı. Arabulucuların baskısı sürerken, İsrail'in Hamas ile müzakere yapma kararlılığı gündemde.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanması konusunda sınırlı bir güvenlik görüşmesi yaptığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusunda bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Ateşkes ve esir takası anlaşması konusunda sınırlı bir güvenlik görüşmesi gerçekleştiren Netanyahu'nun pazar günü bir başka görüşme daha yapacağı belirtildi.

İsrailli bir yetkilinin, önceki ateşkes müzakerelerinde de gündemde olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifi çerçevesinde görüşmelere hazır olduklarını söylediği aktarıldı.

Arabulucuların İsrail ile Hamas arasında görüşme yapılması için baskı uyguladığı, İsrail'in Witkoff'un teklifi çerçevesinde görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye heyet gönderebileceği, fakat İsrail ile Hamas arasında hala "uçurum" olduğu ileri sürüldü.

Geçen ayın sonunda Hamas'ın kalıcı ateşkes talebine karşın İsrail'in saldırıları tamamen sona erdirmeyi kabul etmemesi ve geçici bir ateşkes istemesi üzerine müzakereler çökmüştü.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 331 kişi hayatını kaybetti, 132 bin 632 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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