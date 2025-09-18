İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Allenby Sınır Kapısı'ndaki Saldırı Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki, İsrail işgali altındaki sınır geçişi Kral Hüseyin Köprüsü'nde (Allenby Sınır Kapısı) düzenlenen saldırıda ölen 2 İsraillinin asker olduğunu açıkladı.

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan Netanyahu, bugün 4'ü Gazze'de 2'si Batı Şeria'da olmak üzere 6 İsrail askerinin öldüğünü kaydetti.

"Bugün Allenby'de 2 askerin öldürüldüğü bilgisini aldım, bu olaydan dolayı üzüntü duyuyorum." diyen Netanyahu, Hamas liderlerini hedef alacaklarına dair tehditlerini yineledi.

İsrail ordusunun yayınladığı verilere göre, ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 910'a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında yer alan ve İsrail işgalindeki sınır geçiş noktası yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsraillinin öldüğü bildirilmişti.

Saldırıyı düzenleyen kişinin Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edilmişti.