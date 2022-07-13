İsrail Başbakanı Lapid, Yunan mevkidaşı ile ikili iş birliğini görüştü - Haberler

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İsrail Başbakanı Lapid, Yunan mevkidaşı ile ikili iş birliğini görüştü

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail Başbakanı Lapid, Yunan mevkidaşı ile ikili iş birliğini görüştü

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili iş birliğini ele aldı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili iş birliğini ele aldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid ile Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrailli mevkidaşı Lapid'i göreve başlamasından dolayı kutladı ve kendisine başarılar diledi.

Açıklamada, "İki lider, enerji alanı dahil olmak üzere Yunanistan ve İsrail arasındaki iş birliğini derinleştirmeye devam etmenin gerekliliğini görüştü. Düzenli ve yakın temas halinde kalma konusunda anlaştılar." ifadelerine yer verildi.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Kiryakos Miçotakis Yair Lapid Yunanistan İsrail Güncel Haberler

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