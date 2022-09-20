İsrail Başbakanı Lapid, New York'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaklaşan Yahudi bayramları öncesi işgal altında bulunan Batı Şeria'daki son durumu görüştü.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid ile 2. Abdullah, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunun yapıldığı New York'ta bir araya geldi.

Açıklamada, görüşmenin "İsrail-Ürdün ilişkilerinin geliştirilmesinin ve Başbakan Lapid ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasındaki kişisel bağın sürekli olarak güçlendirilmesinin yeni bir ifadesi" olduğu vurgulandı.

Lapid'in son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da artan gerilime işaret ettiği ve 2. Abdullah ile yaklaşan Yahudi bayramları öncesinde sahadaki durumun yatıştırılması konusunu ele aldığı ifade edildi.

Görüşmede Lapid'in, " İsrail'in eli boş şekilde durmayacağını" ve kendisine yönelik sözde "terörizmin her türlüsüne karşı mücadele edeceğini ve vatandaşlarının güvenliğine zarar verilmesine izin vermeyeceğini" söylediği aktarıldı.

İki lider arasındaki görüşmenin, Kral 2. Abdullah'ın Amman'daki sarayında bir araya geldikleri Temmuz 2022'den bu yana gerçekleştirdikleri ikinci buluşma olduğuna dikkat çekildi.

İsrailliler 26 Eylül'de İbrani takvimine göre yeni yılbaşını, 5 Ekim'de Yom Kippur'u, 10 ve 16 Ekim'de de Sukot Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu durum bölgede gerginliğe neden oluyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, İsrail güçleri sene başından bu yana Batı Şeria'da 94 Filistinliyi öldürdü.