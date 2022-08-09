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İsrail Başbakanı Lapid'den Gazze'ye yönelik saldırıların hedefine ulaştığı iddiası

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İsrail Başbakanı Lapid'den Gazze'ye yönelik saldırıların hedefine ulaştığı iddiası

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırıların tüm hedeflerine ulaştığını iddia etti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırıların tüm hedeflerine ulaştığını iddia etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Başbakan Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz, başkent Tel Aviv'de İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik üç gün süren saldırısı ve Mısır'ın arabuluculuğu ile varılan ateşkes hakkında ortak açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıların tüm hedeflerine ulaştığını iddia eden Lapid, Gazze'deki İslami Cihad Hareketinin önde gelen askeri kadrosunun ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.

Lapid ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır hükümet yetkililerine Gazze ile arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.

Savunma Bakanı Gantz da, Gazze'ye yönelik saldırıların ülkesinin güvenliği için gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 44 kişi ölmüştü

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

AA / Muhammed Semiz - Güncel

Yair Lapid İsrail Mısır Gazze Güncel Haberler

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