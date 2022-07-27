İsrail Başbakanı: İsrail, Rusya ile Diyaloğa Her Zaman Hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail Başbakanı: İsrail, Rusya ile Diyaloğa Her Zaman Hazır

İsrail Başbakanı: İsrail, Rusya ile Diyaloğa Her Zaman Hazır

KUDÜS, 27 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Yair Lapid, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya ile diyaloğa her zaman hazır olduğunu söyledi.

 - Güncelleme:

KUDÜS, 27 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Yair Lapid, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya ile diyaloğa her zaman hazır olduğunu söyledi. Lapid yaptığı açıklamada, "Yahudi Ajansı'nın Rusya'daki önemli faaliyetleriyle ilgili ortaya çıkan yasal sorunlar varsa İsrail her zaman olduğu gibi, ülkeler arasındaki önemli ilişkileri sürdürürken diyaloğa girmeye hazır ve hazırlıklıdır" dedi. Lapid, iki ülke arasındaki bağların "uzun bir tarihe, düzenli iletişime ve karşılıklı çıkarlara dayandığını" söyledi.

Açıklamalar, Kremlin tarafından Salı günü daha erken saatlerinde yapılan Yahudi Ajansı'nı kapatma hamlelerinin tamamen hukuki bir mesele olduğu yönündeki sözlerine yanıt olarak geldi. Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov açıklamasına, "Bu durumu politize etmeye ve tüm Rus-İsrail ilişkilerine yansıtmaya gerek yok" demişti. Peskov, "Burada dikkatli bir yaklaşım benimsemek aynı zamanda bütün kuruluşların Rus yasalarına uyması gerektiğini anlamak gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Rusya Adalet Bakanlığı, Temmuz ayının başlarında, Yahudilerin İsrail'e göç etmesine yardımcı olan yarı resmi bir yapı olan ajansın Moskova'daki şubesinin tasfiye edilmesini talep etmişti. Konu, İsrail'de Ortadoğu dışındaki en büyük Yahudi topluluklarından birine ev sahipliği yapan Rusya ile ilişkilerle ilgili endişelere yol açtı.

Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title