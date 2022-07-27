İsrail Başbakanı: İsrail, Rusya ile Diyaloğa Her Zaman Hazır

KUDÜS, 27 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Yair Lapid, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya ile diyaloğa her zaman hazır olduğunu söyledi. Lapid yaptığı açıklamada, "Yahudi Ajansı'nın Rusya'daki önemli faaliyetleriyle ilgili ortaya çıkan yasal sorunlar varsa İsrail her zaman olduğu gibi, ülkeler arasındaki önemli ilişkileri sürdürürken diyaloğa girmeye hazır ve hazırlıklıdır" dedi. Lapid, iki ülke arasındaki bağların "uzun bir tarihe, düzenli iletişime ve karşılıklı çıkarlara dayandığını" söyledi.

Açıklamalar, Kremlin tarafından Salı günü daha erken saatlerinde yapılan Yahudi Ajansı'nı kapatma hamlelerinin tamamen hukuki bir mesele olduğu yönündeki sözlerine yanıt olarak geldi. Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov açıklamasına, "Bu durumu politize etmeye ve tüm Rus-İsrail ilişkilerine yansıtmaya gerek yok" demişti. Peskov, "Burada dikkatli bir yaklaşım benimsemek aynı zamanda bütün kuruluşların Rus yasalarına uyması gerektiğini anlamak gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Rusya Adalet Bakanlığı, Temmuz ayının başlarında, Yahudilerin İsrail'e göç etmesine yardımcı olan yarı resmi bir yapı olan ajansın Moskova'daki şubesinin tasfiye edilmesini talep etmişti. Konu, İsrail'de Ortadoğu dışındaki en büyük Yahudi topluluklarından birine ev sahipliği yapan Rusya ile ilişkilerle ilgili endişelere yol açtı.