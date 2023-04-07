İsrail Başbakanı ile Savunma Bakanı yerleşimcilerin öldürüldüğü bölgeye gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant, 2 Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü bölgeye giderek saldırının faillerinin bulunması sözü verdi.

Netanyahu ve Gallant, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde saldırının düzenlendiği bölgede gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı, saldırının faillerinin yakalanmasının "an meselesi olduğunu ve çok uzun sürmeyeceğini" söyledi.

Lübnan ve Gazze'den yapılan roket saldırılarına değinen Netanyahu, bu saldırılara karşılık olarak güvenlik kabinesinin bir dizi askeri operasyonu onayladığını, dünkü saldırılarla bu operasyonların sona ermediğini belirtti.

Kabinenin aldığı kararlar neticesinde Batı Şeria'da gözaltı operasyonlarının yapılacağını açıklayan Netanyahu, konuya ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.

Netanyahu, "Düşmanlarımız bir kez daha bizi sınıyor ama bunu yaparak hata ettiklerini öğrenecekler." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Gallant da saldırının faillerinin bulunması için çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "İsraillilere zarar vermek isteyen herkes kendisini ya hapiste ya mezarda bulacak." diye konuştu.

Saldırının, Yahudilerin kutladığı Hamursuz Bayramı'nda yapıldığına işaret eden Gallant, "Tatilimizi yas gününe çevirmeye çalışanlar bunu yaptığına pişman olacak." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Netanyahu ile Gallant'ın ciddi görüş ayrılıkları yaşadıkları ülkede kitlesel protestolara neden olan yargı reformu tartışmalarının ardından birlikte görünmesi dikkati çekti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı.

Yetkililer, kimliği belirlenemeyen saldırganın olay yerinden kaçtığını belirtmişti.

Netanyahu'nun yargı reformunun durdurulması için hükümete çağrı yapan Gallant'ı 26 Mart'ta görevden aldığı duyurulmuş, 3 Nisan'da ise "güvenlik gerekçesiyle" bu kararını ertelediği açıklanmıştı.

Gallant, 26 Mart'ta yargı reformuna ilişkin, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim." demişti.