İsrail Başbakanı Hizbullah ile gerilime karşı güçlü eyleme hazır olduğunu söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken ülkesinin kuzeyde "son derece güçlü bir eyleme hazır olduğunu" söyledi.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Lübnan sınırında yer alan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesini ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan Netanyahu, "Kuzeyde (Lübnan sınırında) son derece güçlü bir eyleme hazırız." ifadesini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dün ülkenin kuzeyini ziyaret etmiş ve Hizbullah ile yaşanan gerilime dikkati çekerek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." demişti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.