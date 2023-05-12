İsrail Başbakanı, Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıların Devam Edebileceğini Söyledi

GAZZE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasına yönelik hava saldırısında ağır hasar gören bir eve bakan adam, 12 Mayıs 2023.

GAZZE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasına yönelik hava saldırısında ağır hasar gören bir eve bakan adam, 12 Mayıs 2023.

İsrail ile Filistinliler arasında aylardır yaşanan şiddet olayları en kötü halini almışken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Perşembe gecesi yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri harekatının "gerektiği sürece devam edeceğini" söyledi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)