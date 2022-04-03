İsrail Başbakanı Bennett, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştüğü belirtildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in ramazan ayı vesilesiyle Kral Abdullah'a, ailesine ve Ürdün halkına iyi dileklerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başbakan, son günlerde İsrail'de meydana gelen terör saldırılarına karşı kararlı açıklamaları için Kral'a teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliği, ilişki ve diyaloğun sürmesinin ele alındığı aktarıldı.

İsrail'de 22-29 Mart tarihleri arasında peş peşe düzenlenen 3 ayrı silahlı saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.