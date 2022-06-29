İsrail Başbakanı Bennett'tan seçimlerde aday olmama kararı İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın erken seçimlerde aday olmama kararı aldığı bildirildi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın erken seçimlerde aday olmama kararı aldığı bildirildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Bennett, genel seçimlerde aday olmayacağına dair kararını parlamento grubuyla paylaştı. İsrail'in "Walla" haber sitesi, Bennett'ın partisindeki siyasiler ve kendine yakın bazı isimlerle yaptığı istişareler sonucu aday olmama kararı aldığına dikkati çekti. Walla, Bennett'ın liderliğindeki Yamina Partisinin İçişleri Bakanı Ayelet Shaked liderliğinde seçimlere gidebileceğine işaret etti. İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı. Kararın Meclis'te onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek. Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. AA / Mahmut Geldi - Güncel Naftali Bennett Parlamento İsrail Güncel Haberler

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