İsrail Başbakanı Bennett, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Mısır'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiği belirtildi.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Mısır'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiği belirtildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Bennett, Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etti.
Bennett ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
İsrail makamlarından ziyaretin detaylarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
AA / Mücahit Aydemir - Güncel