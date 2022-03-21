İsrail Başbakanı Bennett, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Mısır'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Bennett, Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etti.

Bennett ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

İsrail makamlarından ziyaretin detaylarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.