İsrail Başbakanı Bennett Kovid-19'a yakalandı - Haberler

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İsrail Başbakanı Bennett Kovid-19'a yakalandı

AA - Güncel
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İsrail Başbakanı Bennett Kovid-19'a yakalandı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Naftali Bennett Kovid'e yakalandı. Durumu iyi. Çalışmalarına ikamet ettiği yerden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bennett'in bugün Savunma ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı ile ülkede son gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı düzenleyeceği kaydedildi.

AA / Güncel

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