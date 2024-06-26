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İsrail Başbakanı Bennett, İsraillilere ülkeyi terk etmeme çağrısında bulundu

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İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett, ülkenin zor zamanlar geçirdiğini belirterek, İsraillilere ülkeyi terk etmemeleri çağrısında bulundu. Bennett, uluslararası boykot, caydırıcılığın zedelenmesi ve diğer sorunlarla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in 1948'den bu yana en zor zamanlarından geçtiğini belirterek, İsraillilerden ülkeyi terk etmeme çağrısında bulundu.

Bennett, sosyal medya platformu X'ten, İsraillilere hitaben, "Ülkeyi terk etmeyin" başlığıyla bir paylaşım yaptı.

İsrail Başbakanı Bennett, İsraillilerin ülkeden ayrılma fikirlerinin kendisini üzdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bağımsızlık Savaşı'ndan (1948 Nekbe) bu yana en zor dönemden geçiyoruz; Uluslararası boykot, caydırıcılığın zedelenmesi, 120 İsraillinin esaret altında olması, binlerce yaslı aile, terk edilmiş Celile (Kuzey İsrail ), binlerce yerinden edilmiş insan. Sadece kendilerini düşünen bakanlar, ekonomi üzerindeki kontrolün kaybı ve bütçe açığı."

Bennett, tüm bu saydıklarının gerçek olduğuna dikkati çekerek, ancak bundan çıkma kabiliyetine sahip olduklarını vurguladı.

İsraillilerin ülkeyi terk etmemeleri gerektiğine dikkati çeken Bennett, "Ülkeyi terk etmekten söz edilmemeli. Bu çukurdan çıkmak için, İsrail halkının tüm yeteneklerine ve kararlılığına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeyi terk eden İsrailliler hakkında resmi bir istatistik bulunmazken, İbranice yayın yapan "Zman Yisrael" haber sitesi, savaşın ilk 6 ayı içinde yarım milyondan fazla İsraillinin ülkeyi terk ettiğini ve geri dönmediğini bildirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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