İsrail Başbakanı Bennett'in sözcüsü istifa etti - Haberler

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İsrail Başbakanı Bennett'in sözcüsü istifa etti

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
İsrail Başbakanı Bennett'in sözcüsü istifa etti

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözcüsü Matan Sidi istifa etti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözcüsü Matan Sidi istifa etti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sidi'nin "görevini bıraktığı" belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Sidi, şunları kaydetti:

"Artık yeni yollara ve zorluklara yönelme zamanı geldi. Başbakan'a her şey için teşekkür ediyor ve İsrail halkı için yaptığı özverili çalışmalarında kendisine büyük başarılar diliyorum."

Başbakanlık Basın Ofisinin açıklamasında ayrıca "Sidi'nin yerine Yotam Ben-Yitzhak'ın getirileceği" kaydedildi.

İki ay içinde dördüncü istifa

Sidi, Bennett'in siyasi danışmanı Shimrit Meir, kişisel asistanı Naomi Sasson ve Genelkurmay Başkanı Tal Gan-Zvi'nin ardından iki ay içinde İsrail Başbakanı'nın kadrosunda istifa eden dördüncü isim oldu.

Daha önce Bennett'in yanında başka pozisyonlarda görev alan 26 yaşındaki Sidi, 13 Haziran 2021'de kurulan İsrail hükümetinde göreve başlamıştı.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Naftali Bennett Başbakanlık İsrail Güncel Haberler

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